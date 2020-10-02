02 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Memurlardan CHP'li Gaziemir Belediyesi'ne tepki! Tabutla eylem yaptılar

Memurlardan CHP'li Gaziemir Belediyesi'ne tepki! Tabutla eylem yaptılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2020 11:11
Güncelleme:02.10.2020 11:15
İzmir Gaziemir Belediyesi’nde memurların toplu sözleşmesi sona erdi. CHP’li belediye sözleşmeyi imzalamadı maaşlarda kesinti oldu. Memurlar belediyeye tepki gösterdi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları canlı yayında aktardı.

İzmir Gaziemir Belediyesi'nde memurların toplu sözleşmesi sona erdi. CHP'li belediye sözleşmeyi imzalamadı maaşlarda kesinti oldu. Memurlar belediyeye tepki gösterdi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları canlı yayında aktardı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANMADI MEMURLAR MAĞDUR

Memurlar belediyenin önünde "Memuru corona değil, Başkan öldürdü" yazılı tabutla eylem yaptı. Elinde mızrakla tabutun başında duran kostümlü şahıs da dikkat çekti.

Vatandaş CHPli Gaziemir Belediyesine isyan etti! VATANDAŞ CHP'Lİ GAZİEMİR BELEDİYESİ'NE İSYAN ETTİ!
Gaziemir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Halil Ardadan eşine büyük kıyak! Böyle bir ünvan yok GAZİEMİR BELEDİYESİ’NİN CHP’Lİ BAŞKANI HALİL ARDA'DAN EŞİNE BÜYÜK KIYAK! BÖYLE BİR ÜNVAN YOK
İzmir’in 21 yıllık hayal kırıklığı! CHP İzmir’de ne vaat etti? Ne yaptı? İşte CHP’li başkanların 21 yıllık İzmir karnesi İZMİR’İN 21 YILLIK HAYAL KIRIKLIĞI! CHP İZMİR’DE NE VAAT ETTİ? NE YAPTI? İŞTE CHP’Lİ BAŞKANLARIN 21 YILLIK İZMİR KARNESİ

CHP'li Gaziemir Belediyesi'ne tepki!
CHP'li Gaziemir Belediyesi'ne tepki!
Kars Belediye Başkanı görevden alındı
Kars Belediye Başkanı görevden alındı
STK etkinlikleri 1 Aralık'a kadar ertelendi
STK etkinlikleri 1 Aralık'a kadar ertelendi
Kobani soruşturmasında 17 tutuklama
Kobani soruşturmasında 17 tutuklama
Flaş sözler: CHP ve azılı düşmanlarımız paslaşıyorlar
Flaş sözler: CHP ve azılı düşmanlarımız paslaşıyorlar
AB'den skandal Türkiye açıklamaları
AB'den skandal Türkiye açıklamaları
Dağlık Karabağ operasyonunda 6.gün
Dağlık Karabağ operasyonunda 6.gün
Trump ve eşi koronaya yakalandı
Trump ve eşi koronaya yakalandı
Siber polisinden şafak baskını! Şüphelilerin bulunduğu adres kumarhane çıktı...
Siber polisinden şafak baskını! Şüphelilerin bulunduğu adres kumarhane çıktı...
Ruhsatsız taksi durağı operasyonu!
Ruhsatsız taksi durağı operasyonu!
Türkiye-Libya anlaşmasının tescillenmesi ne anlama geliyor?
Türkiye-Libya anlaşmasının tescillenmesi ne anlama geliyor?
BM Türkiye-Libya anlaşmasını tescilledi
BM Türkiye-Libya anlaşmasını tescilledi
Daha Fazla Video Göster