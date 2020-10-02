Memurlardan CHP'li Gaziemir Belediyesi'ne tepki! Tabutla eylem yaptılar

İzmir Gaziemir Belediyesi’nde memurların toplu sözleşmesi sona erdi. CHP’li belediye sözleşmeyi imzalamadı maaşlarda kesinti oldu. Memurlar belediyeye tepki gösterdi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları canlı yayında aktardı.

İzmir Gaziemir Belediyesi'nde memurların toplu sözleşmesi sona erdi. CHP'li belediye sözleşmeyi imzalamadı maaşlarda kesinti oldu. Memurlar belediyeye tepki gösterdi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları canlı yayında aktardı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANMADI MEMURLAR MAĞDUR

Memurlar belediyenin önünde "Memuru corona değil, Başkan öldürdü" yazılı tabutla eylem yaptı. Elinde mızrakla tabutun başında duran kostümlü şahıs da dikkat çekti.