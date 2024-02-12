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Memleketi Mersin'de protesto edilen CHP'li Başarır'a bir tepki de Alevilerden! "Herhangi bir özür olmadı"

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Giriş: 12.02.2024 19:59
Türkiye yerel seçimlere giderken CHP'de kriz, kaos ve iç hesaplaşmalar sürüyor. Parti tabanının oldukça rahatsız olduğu kaos durumu geçtiğimiz günlerde (10.02.2024) CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın il mitinglerine de yansıdı. Kurultay sürecinde saf değiştirerek Özgür Özel’in yanında yer alan Başarır’a Kılıçdaroğlu destekçileri “hainsin”, “Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken bugün ise Mersin'de Alevi dernekleri, Başarır'ı protesto etti. Mezitli Cemevi yöneticisi Mehmet Akif Aktaş, "Oradaki tepki Başarır'a idi. "Herhangi biz özür ya da herhangi bir görüşme olmadı. Alevi toplumu olarak, aleviler olarak bizler bu özrü vekilden bekliyoruz." dedi. Öte yandan bir Alevi vatandaş ise Başarı'rın Alevilere küfreden adamların yanında olduğunu belirterek ateş püskürdü. İşte detaylar...
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