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Meksika’da bina böyle yandı! Yangın anı kamerada

Meksika’da bina böyle yandı! Yangın anı kamerada

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 10:23
Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki bir kumarhanede küçük bir kıvılcım dev yangına dönüştü. Metrelerce yükselen alevler, tüm binayı sardı. Gökyüzü dumanla kaplandı. Yetkililer 39 yaşındaki bir kişinin yandığını tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Binanın büyük bir bölümünde çökme meydana geldi. Yangında can kaybı yaşanmadı.
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Meksika’da bina böyle yandı! Yangın anı kamerada
Meksika’da bina böyle yandı!
Meksika’da bina böyle yandı!
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