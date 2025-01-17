Meksika’da bina böyle yandı! Yangın anı kamerada

Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki bir kumarhanede küçük bir kıvılcım dev yangına dönüştü. Metrelerce yükselen alevler, tüm binayı sardı. Gökyüzü dumanla kaplandı. Yetkililer 39 yaşındaki bir kişinin yandığını tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Binanın büyük bir bölümünde çökme meydana geldi. Yangında can kaybı yaşanmadı.

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