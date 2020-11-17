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Mehmetçik Karabağ’da nerede konuşlanacak? Azerbaycan milletvekili A Haber’de anlattı

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Giriş: 17.11.2020 14:57
Güncelleme:17.11.2020 15:14
Azerbaycan’ın çeyrek asır sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesinde Rus askerleriyle birlikte Mehmetçik barış gücü olarak ortak görev yapacak. Peki Mehmetçik bölgede nerede konuşlanacak? Bu soruya A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Milletvekili Hikmet Babaoğlu yanıt verdi.

Mehmetçik Azerbaycan'da nerede konuşlanacak? Gözlem noktaları nerede olacak? A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Milletvekili Hikmet Babaoğlu yaşanan son dakika gelişmelerini anlattı.

AZERBAYCAN HALKI TÜRK ASKERİNE GÜVENİYOR

44 gün boyunca Ermenistan ile yaşanan savaşta Türkiye'nin manevi desteğini yanlarında hissettiklerini söylen Babaoğlu, "Yeni siyasi gerçeklik Türkiye'nin burada olmasını gerektiriyor. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki anlaşmalara göre karşılıklı dayanışma sözü vardır. Ona göre Türk askerinin de Dağlık Karabağ'a gelmesi gereklidir. Türk askerinin Şuşa kentine yerleşmesini ve burada barış gücü görevini sürdürmesini istiyoruz. Türk barış gücünün Balkanlar da, Afrika da başarılı bir geçmişi var. Azerbaycan halkı da Türk askerine güveniyor ve barış gücünde olmasından dolayı mutluluk duyuyor." ifadelerini kullandı.

"KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR"

Rusya'nın Türk askerini barış gücü arasında olmasını istememesi konusunda ise 3 ülke arasında yapılan anlaşmalarda Türk askerinin barış gücü kuvvetlerinin arasında olacağın belirtildiğini ifade eden Babaoğlu, "Karabağ Azerbaycan'ındır, Azerbaycan barış güçlerinin nerelere yerleştirileceğini konusunda ev sahibi ülkedir. Karar verici biziz ve biz de Türk askerinin Şuşa'da konuşlanmasını istiyoruz." dedi.

ERMENİSTAN'A TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK

Azerbaycan savaşta gördüğü zarar nedeniyle Ermenistan isteyeceği iddia edilen tazminat konusuyla ilgili ise henüz net bir rakamın olmadığını söyleyen Babaoğlu, bilirkişiler eşliğinde bir rakam belirleyip bunun karşılanması konusunda Ermenistan'a tazminat davası açılacağını belirtti.

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