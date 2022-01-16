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Mehmetçik eksi 25'te vatan nöbetinde

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Giriş: 16.01.2022 11:04
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395’inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceyi aştı. Söz konusu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi geçerken bazılarında 5 metreye yaklaştı. İkiyaka Dağları'ndaki Binbirkapı Üs Bölgesi'nde termometre sıfırın altında 25 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde ise gönderdeki Türk bayrağı dondu.
Mehmetçik eksi 25’te vatan nöbetinde
Mehmetçik eksi 25'te vatan nöbetinde
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