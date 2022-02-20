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Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Bunlar 3-5 oy için CHP’yi pazarlıyor

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Giriş: 20.02.2022 16:20
CHP'den ihraç edilen eski milletvekili Mehmet Sevigen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunmaya devam ediyor. Sevigen, 6'lı ittifaka HDP'yi de dahil ederek 6+1 yorumunu yaptı. "Sicim aylarındalar ama birbirlerini yiyecekler" diye de ekledi. Sevigen ayrıca FETÖ ve HDP ile ilişkilerin CHP Genel Merkezi'nin 14. katında dizayn edildiğini iddia etti.
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