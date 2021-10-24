24 Ekim 2021, Pazar
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil'den çok konuşulacak Ece Ronay açıklaması
Şarkıcı Ece Ronay'ın, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmesiyle başlayan olayla ilgili yeni gelişmeler ardı ardına geliyor. Ece Ronay-Mehmet Ali Erbil kavgasına Yasmin Erbil de dahil oldu. Yasmin Erbil'in yorumu Ece Ronay'ı çileden çıkardı.