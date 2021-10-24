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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil'den çok konuşulacak Ece Ronay açıklaması

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Giriş: 24.10.2021 16:51
Şarkıcı Ece Ronay'ın, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmesiyle başlayan olayla ilgili yeni gelişmeler ardı ardına geliyor. Ece Ronay-Mehmet Ali Erbil kavgasına Yasmin Erbil de dahil oldu. Yasmin Erbil'in yorumu Ece Ronay'ı çileden çıkardı.
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