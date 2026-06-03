Mega projelerle Türkiye şahlanıyor: Bakan Uraloğlu'ndan ulaşım ve haberleşmede dev hamleler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme ağındaki devrim niteliğindeki yatırımları kamuoyuyla paylaştı. Kalkınma Yolu'ndan Zengezur Koridoru'na, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki demiryolu hattından 5G teknolojisine kadar pek çok stratejik konuda önemli açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Türkiye'nin küresel lojistik merkezi olma yolundaki kararlılığını ve yerli-milli projelerin dünya ticaretine yön verecek gücünü vurguladı.