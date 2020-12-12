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Meclis’teki CHP şovu AK Parti’ye takıldı!

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Giriş: 12.12.2020 09:32
Güncelleme:12.12.2020 09:47
CHP’li Milletvekili Ahmet Kaya, Meclis kürsüsünden asılsız iddiaları sıraladı. AK Parti'nin CHP döneminde yapılanları sattığını öne sürüp, iki ayrı listeyi yere serdi.  Ona cevap gecikmedi. AK Partili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Partimizin yaptıkları Edirne'den Kars'a yol olur, sizinkiler de kürsüden kendi sıralarınıza kadar geliyor." dedi.
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