Haberler Gündem Videoları Meclis'te "alçak" tartışması! AK Parti'den CHP Başarır'a tepki
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 14:04
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Bursa kongresinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri Meclis Genel Kurulu’nda tartışmalara yol açtı. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, “Sen Mersin'in yüz karasısın” diyerek Ali Mahir Başarır'ın üzerine yürüdü. Meclis'te kavganın eşiğinden dönüldü.
