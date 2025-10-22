22 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Meclis'te "alçak" tartışması! AK Parti'den CHP Başarır'a tepki
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Bursa kongresinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri Meclis Genel Kurulu’nda tartışmalara yol açtı. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, “Sen Mersin'in yüz karasısın” diyerek Ali Mahir Başarır'ın üzerine yürüdü. Meclis'te kavganın eşiğinden dönüldü.