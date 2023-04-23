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Meclis’te 23 Nisan özel oturumu! TBMM’de bir dönem sona eriyor

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Giriş: 23.04.2023 09:28
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel oturumuyla toplanacak.  Oturuma partilerinin aday listelerinde yer almayan 328 vekil son kez katılacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da Genel Kurulu son kez yönetecek.
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