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Meclis’s uzanan vurgun! Başkent bu olayı konuşuyor

Meclis's uzanan vurgun! Başkent bu olayı konuşuyor

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Giriş: 18.04.2025 13:35
TBMM’de görevli milletvekili danışmanları, otomobil vaadiyle kurulan dolandırıcılık çetesinin hedefi oldu. Şikayet mekanizmasını devreye sokamayan birçok danışmanın tuzağa düştüğü olayda, çetenin yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürüldü. Taraflar birbirini suçlarken, skandalın detayları ortaya çıkmaya başladı.
Meclis’s uzanan vurgun! Başkent bu olayı konuşuyor
Meclis’s uzanan vurgun! Başkent bu olayı konuşuyor
Meclis's uzanan vurgun! Başkent bu olayı konuşuyor
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