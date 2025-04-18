Meclis’s uzanan vurgun! Başkent bu olayı konuşuyor

TBMM’de görevli milletvekili danışmanları, otomobil vaadiyle kurulan dolandırıcılık çetesinin hedefi oldu. Şikayet mekanizmasını devreye sokamayan birçok danışmanın tuzağa düştüğü olayda, çetenin yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürüldü. Taraflar birbirini suçlarken, skandalın detayları ortaya çıkmaya başladı.