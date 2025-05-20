Meclis’e uzanan dolandırıcılık: Paranızı öderim ama...

Meclis’te milletvekili danışmanlarına kadar uzanan milyonlarca liralık dolandırıcılık iddialarını ekranlara taşımıştık. Konuyla ilgili yeni gelişmeler var. İddiaya göre, çevresinden yaklaşık 100 milyon lira toplayan yerel medya patronu çift, borçlarını ödemeyi vaat etti. Ancak bazı mağdurları “tefecilikle” suçlayıp bunu ödeme şartına bağlayınca, imzalanan protokol bozuldu. Arkadaşlarımız Tuğçe Ünsal ve Murat Erin, alacaklılara bir kez daha mikrofon uzattı.

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