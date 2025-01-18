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MEB’den yeni kararlar! İlkokullara sınıf tekrarı geldi

MEB’den yeni kararlar! İlkokullara sınıf tekrarı geldi

Yavuz Topal
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Giriş: 18.01.2025 10:06
Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. İlkokullarda müdürlükçe istenilen yeterlilik düzeyine ulaşamamış öğrencilere, velilerinin vereceği dilekçeyle sınıf tekrarı yaptırılabilecek. Ayrıca teneffüsler 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü.
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MEB’den yeni kararlar! İlkokullara sınıf tekrarı geldi
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