MEB’den kitaplara fahiş zam yapan 400 özel okula ceza

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin özel okulların yıllık 60 bin TL'yi bulan kitap paralarına ilişkin harekete geçtiklerini belirtirken "Şu an yaklaşık 400 civarında okul, yüzde 300'ün üzerinde zam yapmış. Onlara hemen gerekli cezaları verdik'' dedi. Tekin ayrıca EFT ile kitap ücreti alan okulların suç işlediğini de vurgularken konunun takip edildiğini vurguladı. İşte detaylar....

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