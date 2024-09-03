Mavi Vatan’ın gözcüsü yerli Sida’lar! İnsansız deniz araçları…

İnsansız sistemler alanında Türkiye'nin elde ettiği başarılar, muharip ve muharip olmayan birden fazla tipte insansız deniz aracıyla da taçlandırıldı. Sida'ları mercek altına aldığımız Analiz haberimiz…

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