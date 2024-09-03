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Mavi Vatan’ın gözcüsü yerli Sida’lar! İnsansız deniz araçları…

Mavi Vatan’ın gözcüsü yerli Sida’lar! İnsansız deniz araçları…

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 13:14
İnsansız sistemler alanında Türkiye'nin elde ettiği başarılar, muharip ve muharip olmayan birden fazla tipte insansız deniz aracıyla da taçlandırıldı. Sida'ları mercek altına aldığımız Analiz haberimiz…
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