02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Marmaris'te yangın sürüyor! Hisarönü Mahallesi'nde alevler tekrar yükselmeye başladı
Muğla'da 4 bölgede yangın Marmaris, Köyceğiz, Milas ile Seydikemer bölgelerinde yangınlar devam ediyor. Hisarönü Mahallesi'nde alevler tekrar yükselmeye başladı. Ekiplerin bölgede çalışmaları kesintisiz sürüyor. Bölgedeki yangınlara ilişkin son durumu A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında aktardı.