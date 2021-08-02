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Marmaris'te yangın sürüyor! Hisarönü Mahallesi'nde alevler tekrar yükselmeye başladı

A Haber
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Giriş: 02.08.2021 10:39
Muğla'da 4 bölgede yangın Marmaris, Köyceğiz, Milas ile Seydikemer bölgelerinde yangınlar devam ediyor. Hisarönü Mahallesi'nde alevler tekrar yükselmeye başladı. Ekiplerin bölgede çalışmaları kesintisiz sürüyor. Bölgedeki yangınlara ilişkin son durumu A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında aktardı.
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