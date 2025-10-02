02 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Marmara Ereğlisi’nde 5 büyüklüğünde! İstanbul'da da hissedildi
Marmara Ereğlisi’nde 5 büyüklüğünde! İstanbul’da da hissedildi

Marmara Ereğlisi’nde 5 büyüklüğünde! İstanbul'da da hissedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2025 15:08
İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Ereğlisi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem oldu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Marmara Ereğlisi’nde 5 büyüklüğünde! İstanbul’da da hissedildi
Erdoğan: CHP en büyük saygısızlığı milli iradeye yaptı
Erdoğan: CHP en büyük saygısızlığı milli iradeye yaptı
Büyük deprem tetiklenir mi?
Büyük deprem tetiklenir mi?
Depreme ait ilk görüntüler!
Depreme ait ilk görüntüler!
Başkan Erdoğan: Bizim belediyelerimiz bantçı değil halkçıdır
Başkan Erdoğan: Bizim belediyelerimiz bantçı değil halkçıdır
İstanbul’da hissedilen deprem ne anlatıyor?
İstanbul’da hissedilen deprem ne anlatıyor?
Başkan Erdoğan: Sumud baskınını lanetliyorum!
Başkan Erdoğan: Sumud baskınını lanetliyorum!
Marmara Ereğlisi’nde 5 büyüklüğünde!
Marmara Ereğlisi’nde 5 büyüklüğünde!
Sumud baskınını lanetliyorum!
"Sumud baskınını lanetliyorum!"
İsrail’in alıkoyduğu tekneler A Haber yayınında
İsrail’in alıkoyduğu tekneler A Haber yayınında
Sumud’a baskına alkollü kutlama!
Sumud’a baskına alkollü kutlama!
Sumud filosuna israil baskını!
Sumud filosuna israil baskını!
Sumud’a saldırı İsrail’in aleyhine dönecektir
"Sumud’a saldırı İsrail’in aleyhine dönecektir"
Daha Fazla Video Göster