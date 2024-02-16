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Marmara Denizi'nde batan gemi su altında böyle görüntülendi

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Giriş: 16.02.2024 10:06
Güncelleme:16.02.2024 10:06
Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmalarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı. Gece saatlerinde ise ekipler 51 metre derinlikte olan geminin yanına su altı robotuyla inerek içine baktılar. Gemi 51 metre derinlikte ekipler tarafından görüntülendi.
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