Marmara Adası elektrik kesintisi yaşanıyor! Hava şartları yüzünden bölgeye yardım gidemiyor

Balıkesir'in Marmara Adası'nda geminin denizin dibinde bulunan elektrik iletim kablolarına zarar vermesinin ardından oluşan arıza nedeniyle dün saat 15.00’ten itibaren adada elektrik kesintisi yaşanıyor. Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Türk Telekom’un da içinde bulunduğu bir grup ekibin hava şartları yüzünden bölgeye ulaşamadığını söyledi.