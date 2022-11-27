27 Kasım 2022, Pazar
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Marketlerde fahiş fiyat uygulaması! Tarla ile market arası fiyat uçurumunun nedeni ne?
Son dönemde zincir marketlerde yapılan fahiş fiyat uygulamaları yine gündemde. Tarla ve market arasındaki fiyat uçurumunun nedeni ne? Hal yasası fahiş fiyata çözüm olur mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.