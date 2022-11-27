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Marketlerde fahiş fiyat uygulaması! Tarla ile market arası fiyat uçurumunun nedeni ne?

A Haber
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Giriş: 27.11.2022 11:21
Güncelleme:27.11.2022 11:21
Son dönemde zincir marketlerde yapılan fahiş fiyat uygulamaları yine gündemde. Tarla ve market arasındaki fiyat uçurumunun nedeni ne? Hal yasası fahiş fiyata çözüm olur mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.
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