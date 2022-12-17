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Mardin'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan heyecanı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2022 12:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Mardin'e gidiyor. Başkan Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine ve AK Parti İl Başkanlığının yeni binasının açılışına katılacak. Öte yandan Başkan Erdoğan sosyal medya üzerinden, ''Mardin Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa etmeye; 2023’te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye’nin yolunu bir kez daha açmaya hazır!'' diyerek bir video paylaştı.
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