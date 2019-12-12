Mansur Yavaş 80 taşeron işçiyi kapının önüne koydu |Video

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Mansur Yavaş yönetimine geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi'inde işçi kıyımları devam devam ediyor. CHP'li Yavaş, taşeron işçilerin kışın ortasında kapının önüne koydu. Sayıları 80'nin üzerinden olan işçiler Mansur Yavaş'a seslendi "Bizlere, sizler belediyenin personeli değil, şirket elemanısınız denildi. Bizi şirkete devreden de belediyeydi. 6 kişilik bir ailem var ben bu kış aylarının ortasında ne yapacağım? Evimde doğalgaz-kömür yokken kışın ortasında ne yapacağım birisi bana anlatsın, ne belediye ne de şirket yönetiminden bize kimse açıklama yapmıyor!" ifadelerini kullanarak sitem etti.