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Manisa'da heyecanlandıran keşif: TPAO, petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı

İHA
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Giriş: 30.05.2022 20:18
Manisa Salihli'de bağlı Yağbasan Mahallesi'nde bir çiftçiye ait zeytin bahçesindeki su kuyusundan akan yanıcı ve petrole benzer siyah sıvı ile alakalo olarak mahalleye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri numune aldı. İlk bilgilere göre ise sızıntının bölgede bulunan fay hatlarından kaynaklandığı öğrenildi.
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