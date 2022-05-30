Manisa'da heyecanlandıran keşif: TPAO, petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı

Manisa Salihli'de bağlı Yağbasan Mahallesi'nde bir çiftçiye ait zeytin bahçesindeki su kuyusundan akan yanıcı ve petrole benzer siyah sıvı ile alakalo olarak mahalleye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri numune aldı. İlk bilgilere göre ise sızıntının bölgede bulunan fay hatlarından kaynaklandığı öğrenildi.

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