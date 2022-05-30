30 Mayıs 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Manisa'da heyecanlandıran keşif: TPAO, petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı
Manisa Salihli'de bağlı Yağbasan Mahallesi'nde bir çiftçiye ait zeytin bahçesindeki su kuyusundan akan yanıcı ve petrole benzer siyah sıvı ile alakalo olarak mahalleye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri numune aldı. İlk bilgilere göre ise sızıntının bölgede bulunan fay hatlarından kaynaklandığı öğrenildi.