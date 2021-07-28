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Manavgat'ta yangın felaketi! 3 Bakandan ortak açıklama

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Giriş: 28.07.2021 21:06
Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Manavgat'ta meydana gelen orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yangına tam zamanında müdahale edildiği için turizm bölgelerinde herhangi bir zararın olmadığını belirtti.
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