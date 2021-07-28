Manavgat’ta orman yangını… Yangın şehir içine kadar ulaştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada yangın çıktı. Alevler büyüyerek kente indi. Mahalleler ve Manavgat Devlet Hastanesi süratle tahliye edilirken, sık sık uyarılar yapılıyor. Yangına; 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozer ile müdahale ediliyor. İlçeye 5 farklı ilden de itfaiye ekipleri gönderildi.