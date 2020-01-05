Malum medya yine provokasyon peşinde! Şehit cenazesi üzerinden 'algı operasyonu'

Türkiye’de mezhep çatışması yaratmaya çalışan bazı medya organları bu kez şehit cenazesi üzerinden büyük bir provokasyona imza attı. Irak’ta şehit olan Berkay Işık'ın cenazesine devlet yetkililerinin katılımının olmadığı yalanı ortaya atıldı ancak katılım oldukça yüksekti. Özellikle devlet temsilcileri, cenazede şehidin ailesinin yanından bir an olsun ayrılmadı.