Malatya'da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıktı! Tavukçu kendisine ne söyledi?

Malatya'da çöken iki katlı binadan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Şemsettin Bozdemir yaşadığı dehşet anlarını A Haber ekranlarında anlattı. Kıraathaneye gittikten 3 dakika sonra binanın çöktüğünü söyleyen Bozdemir, enkazdan nasıl çıktığını ve tavukçu ile arasında geçen diyalogu da paylaştı. İşte o açıklamalar...