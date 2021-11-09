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Malatya'da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıktı! Tavukçu kendisine ne söyledi?

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Giriş: 09.11.2021 20:30
Malatya'da çöken iki katlı binadan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Şemsettin Bozdemir yaşadığı dehşet anlarını A Haber ekranlarında anlattı. Kıraathaneye gittikten 3 dakika sonra binanın çöktüğünü söyleyen Bozdemir, enkazdan nasıl çıktığını ve tavukçu ile arasında geçen diyalogu da paylaştı. İşte o açıklamalar...
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