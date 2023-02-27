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Malatya’da 5,6’lık depremde 1 kişi hayatını kaybetti 69 kişi yaralandı

A Haber
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Giriş: 27.02.2023 13:38
Malatya’daki depremle ilgili AFAD Başkanı Yunus Sezer ve AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, “5,6’lık depremde 1 can kaybı yaşandı, 69 vatandaşımız yaralandı. Yıkılan 5 binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Bölgede şu ana kadar 10 binden fazla artçı oldu.” denildi.
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