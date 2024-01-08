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Malatya depremi ne anlama geliyor? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 16:50
Malatya depremi ne anlama geliyor? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz A Haber'de değerlendirdi Tüysüz, "Bir artçıdır. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." dedi.
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