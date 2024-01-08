Malatya depremi ne anlama geliyor? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz A Haber'de değerlendirdi Tüysüz, "Bir artçıdır. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." dedi.

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