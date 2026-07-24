Küresel petrol krizi kapıda! ABD ve İran arasında gerilim tırmandı: Boğazlar kıskaca alındı

Ortadoğu’da sular durulmak bilmiyor, dünya ekonomisi büyük bir enerji krizinin eşiğine sürükleniyor. ABD’nin İran’a yönelik sertleşen tavrı ve bölgedeki stratejik boğazlarda yaşanan abluka krizi, petrol fiyatlarını tırmandırırken küresel ticareti durma noktasına getirdi. AA Ortadoğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber ekranlarında bölgedeki son durumu, Hürmüz ve Bâbülmendep Boğazları üzerinden yürütülen enerji savaşlarını ve tarafların stratejik hamlelerini tüm detaylarıyla analiz etti.