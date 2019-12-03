Macron’un sözleri fitili ateşledi, Erdoğan sert yanıt verdi! NATO'nun varlığı neden tartışılıyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı’ndan yola çıkarak NATO’ya ilişkin beyin ölümünün gerçekleştiğini belirtmişti. Sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu sözlere çok sert ve net bir biçimde yanıt verdi. Son günlerdeki bu tartışma, “NATO’da bir misyon sorunu mu?” oluştu sorusunu akıllara getirdi. İşte dünden bugüne NATO’da neler oldu, neler değişti? Sorusunu irdeleyen A Haber’in analiz haberi…