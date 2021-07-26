Macron'dan İsrail'e casus yazılım Pegasus tepkisi! Resmi açıklama istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017'den bu yana kullandığı akıllı telefonunun israilli bir şirkete ait casus yazılım ile takip edildiği iddialarının ardından harekete geçti. İsrail Başbakanı ile telefonda görüştü. Resmi açıklama istedi. Detayları gazeteci Mehmet Çek. A Haber canlı yayınında anlattı.

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