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Macar görevli gözyaşlarını tutamadı! Deprem bölgesinde yaşadığı o anları ağlayarak anlattı

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Giriş: 09.02.2023 22:33
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken Macaristan arama kurtarma ekibinin lideri Laszlo Pavelcze bölgede yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Pavelcze genellikle bu gibi durumlarda duygulanmadığını söylerken "50'den fazla felaket gördüm, genellikle duygulanmıyordum" diyerek ağladı. İşte o anlar...
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