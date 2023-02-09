Macar görevli gözyaşlarını tutamadı! Deprem bölgesinde yaşadığı o anları ağlayarak anlattı

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken Macaristan arama kurtarma ekibinin lideri Laszlo Pavelcze bölgede yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Pavelcze genellikle bu gibi durumlarda duygulanmadığını söylerken "50'den fazla felaket gördüm, genellikle duygulanmıyordum" diyerek ağladı. İşte o anlar...