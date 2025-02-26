Lütfü Savaş, Ekrem İmamoğlu'nu "Sahte diploma" üzerinden bombaladı: Daha ÖSYM'yi kazanamamışsın

Kriz ve kaosun eksik olmadığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez de "sahte diploma" skandalı gündeme geldi. Şaibeli kurultayın iptali için dava açan CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ön seçim tiyatrosu ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı için partinin tek adayı olan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu hakkında başlatılan sahte diploma soruşturmasını hatırlatan Savaş, "Daha ÖSYM'yi kazanamamışsın, benim karşımda konuşamazsın." dedi.

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