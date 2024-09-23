Lübnan roketleri Demir Kubbe’yi deldi

Gözlerin çevrildiği bölge Orta Doğu... İrail ve Lübnan Hizbullahı'nın karşılıklı saldırıları sürüyor. Tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Bölgede yeni bir savaş an meselesi. A Haber muhabiri İslim İstanbullu son durumu bölgeden aktardı.

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