Lityum pil yangını nasıl söndürülür? Batarya yanarsa ne yapmak lazım?

Elektrikli otomobillerde yangına daha da önemlisi batarya yangınına nasıl müdahale edilir? Batarya yangını suyla söndürülür mü? Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, A Haber'de yanıtladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN