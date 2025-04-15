Liseliler üzerinden kirli tuzak! CHP lise protestolarında neden en önde?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün proje okullarında yaşanan atama tartışmalarını değerlendirdi. Bakan Tekin protestoların politik amaçlı olduğunu söyledi. Peki Liseliler üzerinden kirli tuzak mı devrede? Eylemlerin arkasında terör örgütü DHKP-C mi var? A Haber muhabiri Mehmet Karataş önemli bilgiler paylaştı.

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