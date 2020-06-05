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Libya'da halk kutlamalar için sokaklara döküldü: Darbeci Hafter siyasi arenadan silinecek
Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) başkent Trablus’u tamamen kontrol altına almasının ardından halk sokaklara çıkarak kutlama yaptı. Öte yandan Rusya'nın resmi haber ajansı Ria Novosti, Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in 'yakında siyasi ve askeri arenadan silineceği' tahminine yer verdi.