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Libya'da halk kutlamalar için sokaklara döküldü: Darbeci Hafter siyasi arenadan silinecek

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Giriş: 05.06.2020 01:45
Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) başkent Trablus’u tamamen kontrol altına almasının ardından halk sokaklara çıkarak kutlama yaptı. Öte yandan Rusya'nın resmi haber ajansı Ria Novosti, Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in 'yakında siyasi ve askeri arenadan silineceği' tahminine yer verdi.
Libya'da halk kutlamalar için sokaklara döküldü: Darbeci Hafter siyasi arenadan silinecek
Libya'da halk kutlamalar için sokaklara döküldü: Darbeci Hafter siyasi arenadan silinecek
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