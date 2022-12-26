Libya Başbakanı Dibeybe’den Türkiye açıklaması: Yapılan anlaşma hakkımızı koruyor

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye ile imzalanan kıta sahanlığı anlaşmasının, Libya'nın Akdeniz'deki haklarını garanti altına aldığını ifade etti. Mısır'ın Libya ile deniz sınırını belirlemesinin ise kabul edilemez olduğunu söyledi. Anlaşma için komisyon kurulması çağrısı yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN