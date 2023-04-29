Libya Başbakanı Dibeybe TEKNOFEST’te konuştu

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest etkinliğinde konuştu. Dibeybe, 'Bugün 7'ncisi düzenlenen TEKNOFEST faaliyetlerine yapılan bu katılımla birlikte Türkiye'nin uzay bilimi ve havacılık alanında ve teknoloji alanında ne kadar hızlı bir gelişme kaydettiğini görmekteyiz.' dedi.