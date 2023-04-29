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Libya Başbakanı Dibeybe TEKNOFEST'te konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2023 12:50
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest etkinliğinde konuştu. Dibeybe, 'Bugün 7'ncisi düzenlenen TEKNOFEST faaliyetlerine yapılan bu katılımla birlikte Türkiye'nin uzay bilimi ve havacılık alanında ve teknoloji alanında ne kadar hızlı bir gelişme kaydettiğini görmekteyiz.' dedi.
Libya Başbakanı Dibeybe TEKNOFEST’te konuştu
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