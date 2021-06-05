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LGS’de 1 milyonun üzerinde öğrenci ter dökecek! LGS sınavı ne zaman ve kaçta yapılacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2021 09:22
Güncelleme:05.06.2021 09:23
Bir milyonun üzerinde öğrenci yarın yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'nda ter dökecek. Sınav için 81 ilde hazırlıklar tamamlandı. Sınav yapılacak okul sayısı 5 kat arttırıldı, sınav salon sayısı da 2,5 kat artırıldı. LGS iki oturum halinde yapılacak ve öğrencilere 50 sözel 40 sayılan olmak üzere toplam 90 soru sorulacak Peki adayları neler bekliyor? Sınav öncesi yapılan hazırlıklar ve salgın nedeniyle alınan tedbirleri neler? Detayları, Ankara'dan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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