23 Haziran 2023, Cuma
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LGS sonuçları açıklandı 2023
LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 8. sınıf öğrencileri ve aileleri sabırsızlıkla sonuçları az önce ilan edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.