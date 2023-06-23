23 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları LGS sonuçları açıklandı 2023

LGS sonuçları açıklandı 2023

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2023 13:22
LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 8. sınıf öğrencileri ve aileleri sabırsızlıkla sonuçları az önce ilan edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
LGS sonuçları açıklandı 2023
LGS sonuçları açıklandı 2023
Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştıracak! İşte planı
Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıracak! İşte planı
MİT’ten Suriye’nin kuzeyine nokta operasyon
MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyon
Kurbanlık bilgileri cep telefonunda
Kurbanlık bilgileri cep telefonunda
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
Su basan depodaki ürünleri yıkayıp sattılar!
Su basan depodaki ürünleri yıkayıp sattılar!
ÖSS birincisiydi bakan yardımcısı oldu!
ÖSS birincisiydi bakan yardımcısı oldu!
Sokaklar ve caddeler toprağa gömüldü!
Sokaklar ve caddeler toprağa gömüldü!
Bakanlık açıkladı! 53 kişi yakalandı
Bakanlık açıkladı! 53 kişi yakalandı
CHP’li başkandan arazi zorbalığı!
CHP’li başkandan arazi zorbalığı!
Bayram tatili önlemlerini açıkladı!
Bayram tatili önlemlerini açıkladı!
MİT’ten Suriye’nin kuzeyine nokta operasyon
MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyon
Daha Fazla Video Göster