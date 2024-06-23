23 Haziran 2024, Pazar
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LGBT'li sapkınlar yine sahnede! DEM'li vekiller Özgül Saki ve Kezban Konukçu Haliç Köprüsü'ne trans bayrağı astı | Tepkiler çığ gibi
Dünya genelinde LGBT terörü her geçen gün yayılırken ailevi değerlere zarar veren sapkınlık çocukları hedef tahtasına koyuyor. Son olarak 'Onur Yürüyüşü' adı altında LGBT terörüne destek veren DEM Partili Özgül Saki ve Kezban Konukçu, Haliç Metro Köprüsü'ne trans bayrağı astı. Yaşanan skandal görüntülerin ardından sosyal medyada bir çok kullanıcı ve DEM'li vekillere tepki gösterdi. Öte yandan 14.06.2024 tarihinde Büyük Aile Platformundan LGBT propagandasına tepki göstermişti. BAP Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz," Biz, kirli ideolojilerinizle ailelerinden çaldığınız, yaşamdan kopardığınız zehirlenmiş insanlara değil, LGBT propaganda ve dayatmasını yürüten lobilere, örgütlere, derneklere karşıyız. Çocuklarımızdan elinizi çekin." dedi.