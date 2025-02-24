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Lavrov’dan Türkiye’ye resmi ziyaret

Lavrov'dan Türkiye'ye resmi ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.02.2025 12:29
Güncelleme:24.02.2025 12:30
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başta ticaret, enerji ve turizm olmak üzere Suriye ve Orta Doğu dahil konuları görüşmek üzere bugün (24 Şubat 2025) Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ilk olarak Bakan Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından her iki bakan da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Rusya ile Suriye konusunda benzer fikirde olduklarını ifade etti. Lavrov ise Ukrayna ile savaşın belirli şartların sağlanması durumunda sona ereceğini söyledi.
Lavrov’dan Türkiye’ye resmi ziyaret
Lavrov’dan Türkiye’ye resmi ziyaret
Lavrov'dan Türkiye'ye resmi ziyaret
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