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Latif Erdoğan A Haber'de anlattı: ABD ve MOSSAD FETÖ’yü besliyor... FETÖ bölünecek ve dağılacak!

Latif Erdoğan A Haber'de anlattı: ABD ve MOSSAD FETÖ’yü besliyor... FETÖ bölünecek ve dağılacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 14:25
Yazar Latif Erdoğan, A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır’ın sorularını yanıtladı.
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