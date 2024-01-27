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Lahey’de tarihi karar: İsrail yargılanacak! İşte İsrail’in işlediği savaş suçları

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.01.2024 09:30
İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin Lahey'de görülen davada ara karar açıklandı. Tel Aviv'in 'dosya düşürülsün' talebini reddeden mahkeme, soykırım davasının devamına hükmetti. İsrail'in bir ay içerisinde rapor sunmasını talep eden mahkeme, tarafların uyması gereken ihtiyati tedbirleri açıkladı. A Haber’de İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün işlediği savaş suçlarını sizler için derledi. İşte tüm detaylar…
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