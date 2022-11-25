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KYK borç faizlerinin silinmesi! Bakan Kasapoğlu’ndan önemli açıklamalar

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Giriş: 25.11.2022 10:26
Son dakika haberleri… Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, KYK borç faizlerinin silinmesi sürecine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, "1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu yapılandırıldı. An itibariyle e-Devlet üzerinden süreci başlattık." dedi.
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