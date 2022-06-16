16 Haziran 2022, Perşembe
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Kuzguncuk Parkı neden açılmıyor? Şantiye çalışması neden başlamıyor?
İstanbul Üsküdar'da bulunan Kuzguncuk Parkı, özellikle hafta sonları ailelerin rağbet ettiği noktalardan biri. Ancak boğaz manzaralı park, altı ay önce zeminde kayma olduğu gerekçesi ile etrafı çitlerle çevrilerek kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aylardır parkta kayda değer bir çalışma başlatmadı. Çevre sakinleri bir an önce çalışmanın tamamlanmasını bekliyor.