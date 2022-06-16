16 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kuzguncuk Parkı neden açılmıyor? Şantiye çalışması neden başlamıyor?

Kuzguncuk Parkı neden açılmıyor? Şantiye çalışması neden başlamıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2022 10:56
İstanbul Üsküdar'da bulunan Kuzguncuk Parkı, özellikle hafta sonları ailelerin rağbet ettiği noktalardan biri. Ancak boğaz manzaralı park, altı ay önce zeminde kayma olduğu gerekçesi ile etrafı çitlerle çevrilerek kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aylardır parkta kayda değer bir çalışma başlatmadı. Çevre sakinleri bir an önce çalışmanın tamamlanmasını bekliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuzguncuk Parkı neden açılmıyor?
Kuzguncuk Parkı neden açılmıyor?
Yunanlar neyin peşinde?
Yunanlar neyin peşinde?
Örgüt propagandasına dönüşen düğünde CHP izi!
Örgüt propagandasına dönüşen düğünde CHP izi!
Öcalan lehine slogan atanlara operasyon!
Öcalan lehine slogan atanlara operasyon!
FETÖ imamına adrese teslim ihale şoku
FETÖ imamına adrese teslim ihale şoku
Can alan seli böyle geçiştirdi
Can alan seli böyle geçiştirdi
43 ilde “Dümen Operasyonu”
43 ilde “Dümen Operasyonu”
Rusya vanayı kıstı! Avrupa’da fiyatlar uçtu
Rusya vanayı kıstı! Avrupa’da fiyatlar uçtu
5 yıldır bitmeyen öğrenci yurdu!
5 yıldır bitmeyen öğrenci yurdu!
Türk devletine atılmış yumruktur
"Türk devletine atılmış yumruktur"
Öğrencilere büyük bir fırsat!
Öğrencilere büyük bir fırsat!
İzmir’in kanayan yarası: Kötü koku!
İzmir’in kanayan yarası: Kötü koku!
Daha Fazla Video Göster