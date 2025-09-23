23 Eylül 2025, Salı

Küresel vicdanın sesi Erdoğan!

Küresel vicdanın sesi Erdoğan!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 15:10
Güncelleme:23.09.2025 15:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki hitabı öncesinde #PalestinesVoiceErdogan etiketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın "küresel vicdanın sesi" olarak Filistin meselesine dair yapacağı mesajların beklendiği dakikalarda, etiket önce ABD gündeminde zirveye çıkarken kısa sürede dünya çapında TT listesine girdi.
